A despeito da queda nas pesquisas após o áudio para Daniel Vorcaro e com o racha exposto entre Michelle Bolsonaro e o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), o que pode lhe tirar votos femininos, os bolsonaristas aliados ainda têm esperança de que ele será páreo com o presidente Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Mas entre portas, independentemente disso, há outro projeto velado, o do pai preso e ex-presidente, que ganha força – mesmo que Michelle prejudique em parte. O de ter uma bancada de 55 senadores da direita fiéis em 2027, com o maior propósito de vingar Jair Bolsonaro: ter votos, um presidente do Senado e cenário favorável para tocar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes – que também tem o que explicar na praça, e muito.\nSem escolta