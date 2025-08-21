Os ministros do Turismo e do Esporte – Celso Sabino (União) e André Fufuca (Progressistas) – balançam no cargo devido ao embate entre União Brasil e o Palácio do Planalto. Numa reviravolta surpreendente, a oposição elegeu Carlos Viana (Podemos-MG) para presidente e Alfredo Gaspar (União-AL) como relator da CPMI do INSS. O resultado também pode ser visto como uma derrota para os presidentes do Congresso, Hugo Motta (REP-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), que tiveram os nomes indicados derrubados. O cenário evidência a força da Federação entre União e Progressistas. O resultado também abre palco para mais desgastes no Governo do presidente Lula da Silva, que já enfrenta quedas de popularidade nas recentes pesquisas.\nEmpréstimo$\nSebrae bate recorde e registra 48% em empréstimos aprovados neste ano. O número é o melhor índice registrado pela empresa desde 2020. No ano de 2022, 84% dos empreendedores tiveram dificuldades na busca por créditos. Capital de giro (41%), compra de máquinas e equipamentos (29%) e reforma e ampliação de negócio (21%) foram os principais motivos pela busca do empréstimo.