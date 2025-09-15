Até pouco tempo atrás, a Copape era a única formuladora de gasolina do País. Interditada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) por adulteração, a empresa se tornou alvo da PF e MPF – que a apontam como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O que a Coluna já denuncia há anos. Alan de Souza, o “China”, é apontado como sócio da Vertex Formuladora e figura central nas investigações. Ele e a empresa foram alvos da Operação Ilusão, que desmontou um esquema bilionário de contrabando de gasolina na pandemia. Após inúmeras denúncias, a ANP havia suspendido a liberação de novas formuladoras. No entanto, a Justiça de Sorocaba (SP) determinou que a ANP deveria autorizar a produção pela Vertex. A decisão é vista por autoridades em Brasília como o maior revés no combate ao crime organizado no setor.