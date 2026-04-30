Que o brasileiro se cuide, porque atualmente está perigoso até você olhar com cara feia para qualquer autoridade – ou dependentes de autoridades – deste Governo. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar e punir quem vazou as imagens de dona Janja da Silva, a primeira-dama do País, num elevador de um edifício residencial no Rio de Janeiro. Mês passado, Janja visitou o prédio no bairro Flamengo com uma amiga, onde há um apartamento à venda por quase R$ 2 milhões. Não há nada, por ora, que ligue a primeira-dama ao negócio, mas a foto dela com seguranças e uma vizinha no elevador causa uma confusão no residencial e uma caça às bruxas.\nVoto a voto\nReduto do clã Bolsonaro, o Estado do Rio de Janeiro, pelo fluxo das ondas eleitorais de hoje, terá uma disputa voto entre os potenciais presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT). A pesquisa Prefab Future, a que mais tem acertado nos últimos pleitos no Rio, indica Flávio com 32,2% e o presidente com 30,6%. Empatados, então.