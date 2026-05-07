Que se cuidem os dirigentes do Clube Atlético Mineiro. Os investigadores da Polícia Federal estão intrigados com uma mensagem no whatsapp do “banqueiro” Daniel Vorcaro, do falido Banco Master, que é sócio da SAF do time de futebol. Numa das conversas no grupo chamado Galo Dorflex, um integrante (vamos preservar seu nome) soltou essa: “Aonde dá pra manipular, os caras fazem...”.\nTodo mundo em NY\nA famosa Brazil Week virou desculpa para passeios de expoentes dos três Poderes, de governos e até de prefeituras. Serão seminários em diferentes hotéis, promovidos por patotas associadas e alguns destes bancados por dinheiro público. Por lá também estarão o presidente Lula da Silva e o presidenciável Flávio Bolsonaro, com seus séquitos. Ninguém quer perder a oportunidade de mostrar a investidores o que vem por aí.