O vídeo do ator Fábio Porchat de shortinho (ou cueca?), descalço, ao lado de sandálias havaianas no principal salão do Palazzo Pamphilj, a Embaixada do Brasil em Roma, não poderia aparecer em momento pior para o embaixador Renato Mosca. Cabeças vão rolar na guilhotina virtual da Piazza Navona. A polêmica ocorre no momento em que o chanceler Mauro Vieira avalia mudanças no “circuito Liz Arden”, incluindo a Europa. Essa sala onde Porchat aparece escorado no piano (para piorar a cena) é super exclusiva, e poucos convidados ali entram. Mosca, que hospeda o ator no Palazzo de 400 anos, é um ex-chefe de cerimonial da então presidente Dilma Rousseff, sua madrinha no cargo que talvez não o salve mais a partir de hoje. Só para lembrete, esse salão que o humorista usou para “trolar” críticos do comercial das havaianas era o mesmo utilizado para recepções, séculos atrás, pelo Cardeal Pamphilj, que depois se tornou o.... Papa Inocêncio X. Ou seja, de salão histórico virou cenário para script político-ideológico.