Não faltam interesses de grandes produtoras e renomados cineastas na filmografia da grande tragédia que virou a vida de Daniel Vorcaro. Produtoras sondaram pelo menos quatro plataformas internacionais de streaming, conta fonte do setor de audiovisual. O script é hollywoodiano: entre tantas coisas escandalosas já reveladas, há casos hilários como ele pagar R$ 60 mil a um atleta para correr 30km com seu smartwatch, só para encantar uma suíça; e mandar um cabeleireiro em seu jatinho para a Europa apenas para arrumar o cabelo de uma modelo. Tem o mega iate de R$ 700 milhões encomendado a um estaleiro alemão, e a festa de noivado de R$ 200 milhões na Itália – com shows exclusivos de Andrea Bocelli e Ben Harper para o casal. Um influencer (que também é alvo da Polícia Federal) detém os direitos da imagem de Vorcaro para Doc TV ou filme – e não foi encontrado pela reportagem, porque... teve o celular apreendido.