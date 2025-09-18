Uma ala do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) se mobiliza nos bastidores para convidar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) a se filiar à legenda e lançar sua candidatura à Presidência em 2026. Entre os outros pré-candidatos cotados pelo grupo estão o empresário Pablo Marçal e o ex-governador Anthony Garotinho, do RJ. A filiação de Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaria o PRTB em destaque nacional e alavancaria as chances de montar uma base eleitoral mais forte, segundo Leonardo Avalanche, que deixou o comando da legenda, mas ainda joga cartas com reis nas mãos. No entanto, o deputado se encontra em território americano e sem uma data prevista de retorno. Especulações apontam que após o indiciamento da Polícia Federal, a possibilidade de prisão preventiva tornou-se iminente.