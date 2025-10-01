O setor industrial começou a dar mais atenção à necessidade (urgente) da criação de um modal para fertilizantes no Brasil. O País ainda importa 90% do produto usado, em especial, no setor do agronegócio. Há duas semanas, expoentes da FIESP começaram a debater o PL 699/23, do senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (PROFERT). O parlamentar se reuniu recentemente com a direção da Federação para buscar apoio. O PL facilita a implantação de indústrias, nacionais ou estrangeiras, com isenção de IPI, PIS/Pasep e Cofins, a fim de nacionalizar a produção, gerar empregos e melhorar a negociação do produto. O programa beneficia projetos aprovados para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura de fertilizantes e insumos. O PL já foi aprovado no Senado e recebeu urgência na Câmara para votação.