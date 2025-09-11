O Centro de Valorização da Vida, que presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendeu mais de 940 mil ligações no 1º semestre de 2025, segundo relatório da Organização. Foram quase 200 mil somente no último mês de junho, com um tempo médio de ligação de oito minutos. Entre os Estados que mais registraram ligações neste período estão: São Paulo (54.553), Minas Gerais (26.088) e Rio de Janeiro (16.515). O Acre teve o menor número, com apenas 92 chamadas. Informações da Organização Mundial da Saúde (dados de 2021) apontam que o suicídio é a 3ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Durante o período, cerca de 73% dos casos ocorreram em países de baixa e média renda.\nMancha\nMilitares do Exército, Marinha e Aeronáutica falaram no Senado nesta semana sobre a importância de destinar 2% do PIB para investimentos em Defesa. As Forças Armadas têm sofrido com baixas no orçamento a cada ano. A audiência também deixou em evidência que a participação de generais e coronéis na trama golpista manchou a imagem dos militares.