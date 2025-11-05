O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal concederam em 2024 quase 10 mil habeas corpus a traficantes no Brasil. O tempo médio de prisão de criminosos presos portando fuzis no Brasil é de apenas oito meses. Essas e outras declarações fortes (e verdadeiras) são de um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, o Coronel da reserva Fernando Montenegro. Ele é o entrevistado do EsplanaTalk (think tank da Coluna) deste mês de novembro de 2025. “Ou seja, nós temos a polícia que mais prende no mundo, mas também a Justiça que mais solta no mundo”, comenta ele. Fernando Montenegro tem no currículo grandes experiências em operações especiais. Comandou a conhecida ocupação do Complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro entre os anos 2010 e 2012. Confira a entrevista completa no canal no Youtube (@EsplanaTalk).