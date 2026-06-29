Expoentes do Progressistas (PP) têm batido os pés nos tapetes azul e verde do Congresso Nacional para apontar que os deputados Agnaldo Ribeiro (PB), Covatti Filho (RS) e o ex Cacá Leão (BA) são os seus pré-candidatos para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União, na cota da Câmara dos Deputados, que tem o direito à indicação. Porém, o nome preferido do presidente (por ora) do partido, senador Ciro Nogueira (PI) é o deputado Dudu da Fonte (PE). Ciro é padrinho do seu filho Lula da Fonte (PE) – deputado federal como o pai. É porque Dudu tem uma eleição muito difícil para o Senado em Pernambuco, onde aparece fraco nas pesquisas.\nVenha cá\nCom 50 anos de política nas costas, o presidente Lula da Silva aprendeu a se blindar – e a se livrar de calças-justas em momentos delicados com aliados, ou amigos. Ele sempre chama uma testemunha, também do círculo do Poder, para anunciar uma demissão entre portas. Desta vez, o alvo foi o senador Jaques Wager (PT-BA), e o “atestante” o colega Randolfe Rodrigues (PT-AP). Porque, se a conversa vazar, ele lacra que não saiu dele.