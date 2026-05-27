O presidente Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, encontrou uma forma de se aproximar do agronegócio e tentar mais apoio nas urnas: liberar investimentos pesados em obras rodoviárias para escoar produção. Um dos eixos de escoamento do agro de Goiás – e também do sul da Bahia para o Centro-Oeste – a BR-020 que corta Formosa (GO), a 100 km de Brasília, segue com poeira no para-brisa do caminhoneiro no trecho urbano. As obras começaram no Governo Jair Bolsonaro, mas foram paralisadas antes do fim da gestão. O DNIT as retomou no final de 2024 e agora promete entregar metade delas ainda este ano. São pelo menos três viadutos e duplicação de pistas. No Norte, o Ministério dos Transportes acaba de liberar quatro licitações para pavimentar e melhorar a BR-319, que corta Rondônia até Manaus, e eixo de escoamento da forte agropecuária de Rondônia para o Centro-Oeste.