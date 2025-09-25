Um advogado de destaque em São Paulo, conhecido como Pitbull, mudou de lado. Anteriormente, seu sócio atuava em defesa da Copape – apontada pelo MP como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O time de Pitbull processava o Instituto Combustível Legal (ICL), que associava a Copape ao crime organizado. Até conseguiu na Justiça uma liminar que proibia o presidente do ICL, Emerson Kapaz, de mencionar a ligação em público. A virada ocorreu quando a PF comprovou o envolvimento da Copape com o PCC. Agora, Pitbull trabalha para Kapaz, o inimigo que antes combatia. O advogado prometeu usar seu esquadrão de ex-delegados da PF para montar dossiês contra os adversários do ICL. O detalhe é que ele será pago com dinheiro público, visto que o Instituto recebe financiamento da Petrobras.\nOutro escândalo?