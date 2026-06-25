Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como “Pink e Cérebro”, associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância. Segundo relatos obtidos por diferentes interlocutores, haveria reclamações de que negócios teriam sido oferecidos sem o devido respaldo, o que teria causado prejuízos a algumas pessoas poderosas. As mesmas fontes afirmam que uma das vítimas da BDN estaria atualmente sob investigação da Polícia Federal por fraudes em combustíveis, e que os nomes dos responsáveis pela empresa podem ser mencionados em eventual colaboração com as autoridades.\nFui!\nJaques Wagner disse ontem que teve ótima reunião com Lula da Silva e deixou a liderança do Governo. Causa estranheza, sempre, o eufemismo usado por petistas para driblar crises. Só faltou culpar o Daniel Vorcaro. Camilo Santana (PT-CE), Eduardo Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) eram os cotados até ontem à noite.