No mundo do crime e da trapaça muitos se escondem atrás de siglas. Uma empresa chamada “BDN” está se tornando famosa nos bastidores do Rio de Janeiro por supostos golpes em gente importante. Ela seria administrada por uma dupla conhecida como “Pink e Cérebro”, apelido recebido pelos mirabolantes planos e por querer passar as pessoas para trás. Tivemos acessos a alguns casos. Como no desenho animado do Pink e Cérebro, toda armação articulada pela BDN uma hora vem à tona. E quando a verdade aparece, as consequências chegam. De forma nada “Pacífica”, a conta sempre acaba cobrada. As autoridades, inclusive, já receberam informes da atuação da dupla. A Coluna não conseguiu contato com a BDN, e está com espaço aberto para uma posição.\nLá ela!\nA advogada Ana Patrícia Dantas Leão soltou vídeo no Instagram criticando a OAB por não defendê-la: “Esta luta sem o apoio institucional tem sido muito penosa”. Mas a própria quer virar desembargadora com o apoio da Ordem pela vaga do Quinto. Advogada do Master, ela não atende aos pedidos de explicação sobre o quanto ganhou do banco de Daniel Vorcaro e que peças protocolou, já que atua no direito de família.