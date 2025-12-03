O delegado da Polícia Federal Luiz Flávio Zampronha está escrevendo um livro sobre o papel da PF na segurança pública. Zampronha é ex-diretor de Combate ao Crime Organizado e conhece bem a atuação das facções criminosas no País. O delegado também foi oficial de ligação da PF na Europol, em Haia, na Holanda. A partir de lá, pôde perceber como a questão da violência urbana nos países em desenvolvimento se tornou instrumento de pressão política e ideológica no cenário internacional. Zampronha foi o delegado que, na investigação sobre os “hackers de Araraquara”, preservou as provas que, mais tarde, seriam usadas para anular as condenações do presidente Lula da Silva pelo agora ex-juiz Sergio Moro.\nPague & viaje free\nTio do ministro dos Transportes, o deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB-PE) apresentou PL que cria o Programa Nacional de Transporte Público Coletivo de Passageiros com Tarifa Zero, e institui o Fundo Nacional Tarifa Zero e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada à Mobilidade Urbana (ufa!!). Ideia boa, mas precisa combinar com as prefeituras, governos e donos de ônibus.