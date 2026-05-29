Ao convocar para depor o protagonista ainda preservado do maior escândalo financeiro da História do Brasil, Augusto Lima, o caso Master e o Estado da Bahia entram no centro do furacão. Guga Lima é dono do Credcesta, que era o maior negócio do Master na área de consignados. Não há como Vorcaro explodir e Lima não cair junto. Neste ponto entra sua rede de advogados, especialmente Eugênio Kruschewsky e Ana Patrícia Dantas Leão. O que chama atenção no caso da Bahia é que a banca de Kruschewsky foi o 4º que mais recebeu honorários entre todos do Master a nível nacional. O dono do 2º colocado está preso. A advogada de família, Ana Patrícia Leão, foi autorizada por Kruschewsky para atuar para o Master, e até hoje não informou as peças que fez e quanto ganhou de honorários. Os depoimentos ou a delação de Guga Lima podem ajudar a esclarecer os segredos do Master na Bahia.