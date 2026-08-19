A chiadeira já começou entre portas das executivas nacionais e regionais dos partidos. A maioria dos candidatos a deputado (a), em especial, estão descobrindo que caíram no conto da promessa de um bom dinheiro para a campanha, e terão metade ou até um terço do programado para os gastos. Não bastasse isso, o atraso na liberação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha trava série de candidaturas. Quem não tinha CNPJ e foi incluído nas nominatas em cima do prazo está sem dinheiro para ir para as ruas. Até o início de outubro, será uma campanha “modesta” para muita gente, inclusive os que têm muitos votos.\n“Master” paraguaio\nDaniel Vorcaro, que agoniza numa cela, encontrou outro problema. Com a apreensão de seu jato Gulfstream no Paraguai, as autoridades descobriram que o avião (com seus pilotos) operava regularmente rotas internacionais de lá. O ex-presidente do país Horácio Cartes, por exemplo, foi para os EUA com ele na Copa FIFA. Agora, congressistas querem a lista de voos para investigar as rotas e passageiros.