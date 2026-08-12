O ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou busca e apreensão sobre fonte de jornalista que divulgou fotos do colega de toga Flávio Dino em passeio com carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão há meses. Nunca na História do Brasil houve isso, nem nos dias sombrios da ditadura militar. E como fonte é fonte, não vamos citá-lo na Coluna, apesar do nome divulgado amplamente ontem. A inversão dos papéis é latente e corporativa. A operação da Polícia Federal ontem surgiu na esteira da quebra de sigilo do aparelho com a apreensão do celular do jornalista Luis Pablo, de São Luís. Até agora não se viu nenhuma punição a Dino, que usou carro do TJ para passeio particular. Ou seja, para a dupla do Judiciário corporativo do Brasil, a culpa de denúncias de malfeitos é da imprensa...\nA fatura\nAssim que o ex-prefeito de Maceió JHC anunciou que disputaria o Governo, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) conseguiu tirar Alfredo Gaspar do caminho – ele liderava disputa para o Senado. Lira sobraria porque a eleição para a Casa Alta ficaria com Renan Calheiros e Gaspar. Na compensação, Lira indicou a esposa de JHC, Marina Cândia, para a segunda vaga ao Senado. A conferir essa dobradinha.