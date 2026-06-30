Fabiano Nogueira Alves, Gerente de Investimento da FUNCEF, pode ser a próxima vítima de Joaquim Cruz, o “Joca Encrenca”, o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que já demitiu três na entidade. Fabiano Alves é genro do presidente da Caixa, Carlos Vieira – que já teria pedido a cabeça de Cruz ao Palácio e a caciques do PP, partido que, apesar do Centrão, tem certa ingerência no banco e na FUNCEF. Consta que os caciques progressistas Arthur Lira e Ciro Nogueira não fizeram objeção. Joaquim Cruz é apadrinhado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e por parte do PT. Vem aí uma pajelança com lambança.\nA presidenta\nA primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, deu uma sumida do cenário público – pelo menos em polêmicas. Estratégia para preservar mais o presidente candidato à reeleição. É fato, ok. Mas Janja anda atuando forte junto à Secom do Palácio. Foi ideia (e pedido) dela a campanha de mídia nacional sobre o combate ao feminicídio. Janja também tem contatos fortes no BB e nos Correios. Para citar só dois órgãos.