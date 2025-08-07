Enquanto as Forças Armadas lutam diariamente contra contingenciamento do Orçamento pelo custeio básico, o Governo do Brasil adora ser ‘o cara falido do baile beneficente que solta o cheque milionário’. O Palácio encaminhou à Câmara dos Deputados mensagem em que pede autorização para doar à Armada Nacional do Uruguai, por meio do Ministério da Defesa, dois helicópteros Bell Jet Ranger III da Marinha. Ninguém pensou em colocar à venda, o que ocorre muito entre forças militares, ou doar para um Corpo de Bombeiros – tampouco a um órgão federal de fiscalização. Segundo consta, as aeronaves estão em boas condições de voo e têm sido utilizadas, principalmente, na instrução e na formação de oficiais aviadores. O ministro José Múcio explicou que a doação “busca fortalecer a Armada Uruguaia no cenário sul-americano, favorecendo o sucesso de operações conjuntas com a Marinha do Brasil”.