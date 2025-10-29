O clima esquentou na Praça dos Três Poderes. Há uma disputa velada entre padrinhos fortes para dois nomes que disputam a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Um cotado é o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que costurou sigilosamente seu nome como representante da maioria dos senadores. Outro é o preferido do presidente Lula da Silva para o cargo, Jorge Messias, o advogado-geral da União. A despeito de Lula ter o poder de escolha, não sacramentou ainda o "Bessias" - ex-assessor jurídico de Dilma Rousseff - por temer a rejeição no plenário do Senado diante dos apoiadores de Pacheco. Lula joga com o tempo, tentando acalmar os ânimos. Ele sonha ter em Pacheco seu candidato a governador de Minas, convite feito no avião presidencial na viagem à China, mas o senador sabe que, hoje, não tem coalizão no Estado que sustente sua candidatura.