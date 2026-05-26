O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vai abrir escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR) este ano, para aumentar a fiscalização e o combate à lavagem de dinheiro. A revelação foi feita pelo presidente do órgão, delegado federal Ricardo Saadi, no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no sábado. “O Coaf recebe 30 mil comunicações por dia sobre movimentações suspeitas; são 7,5 milhões por ano”, pontuou Saadi, que emendou com o que as autoridades já sabem sobre o modus operandi das facções criminosas: “A partir da pandemia do Covid, o que antes era feito para lavar dinheiro, hoje é usado para diversificar investimentos”. Ou seja, em negócios legais. Saadi, que assumiu o Coaf há um ano egresso, da diretoria de combate à corrupção da Polícia Federal, tem buscado parcerias com o setor privado, como a Febraban, para criar instrumentos com tecnologia necessária para a fiscalização.