O deputado português Marcos Perestrello, presidente da Assembleia Parlamentar da OTAN, estará em Brasília entre 20 e 22 de outubro para reuniões com deputados, senadores, ministros e militares. A agenda inclui temas como China, EUA, narcotráfico e os conflitos Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas. A OTAN, União Europeia e EUA estão atentos às alianças do Brasil com países hostis ao Ocidente. Perestrello pretende entender as escolhas do Brasil e avaliar se elas representam um risco para a aliança atlântica. No dia 22, ele se reunirá com o deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente da CREDN, acompanhado de deputados da Hungria, Alemanha, Itália e Noruega, para discutir segurança internacional. O encontro será a 1ª interação entre a OTAN e a CREDN, focando na segurança regional e os impactos geopolíticos na América Latina.