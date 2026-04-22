Os staffs pré-eleitorais do presidente Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) – que devem polarizar a disputa presidencial deste ano – já levantam “as capivaras” de cada um (termo usado no bordão jornalístico e policial). De acordo com fontes dos dois lados ouvidos pela Coluna, o que Lula pode levar contra Flávio nos debates na mídia: o famigerado caso da rachadinh salarial na ALERJ – da qual o senador já foi inocentado – o operador Queiroz, o empréstido generoso no BRB para comprar mansão em Brasília, mas, principalmente, Lula deve tentar colar nele a imagem do pai ex-presidente, ou seja, Flávio seria oé Bolsonaro 2.0. Já flávio tem artilharia de sobra, também: as gafes de Lula na política internacional, que afastaram alguns países importantes como Israel; O Correios quebrado e aparelhado por um grupo de advogados do Lula Livre; Os déficts bilionários das estatais, repleta de ministros nos Conselhos; o resgate de Nadine Heredia com jatinho da FAB no Peru, evitando a prisão da condenada no país vizinho, um afronta à Justiça de outro país. E o escândalo do INSS, com cerco da PF ao irmão e ao filho do presidente, ainda sob investigações.