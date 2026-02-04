O debate em torno da regulação do delivery no Brasil, com o Grupo de Trabalho comandado pelo ministro palaciano Guilherme Boulos tramitando sem apoio de empresários e da categoria, segue uma trilha arriscada, parecida com o que houve nas cidades americanas. Nos Estados Unidos, a tentativa de proteger demasiadamente trabalhadores sem a necessária interface com o patronato resultou no repasse dos custos para consumidores e restaurantes. Tanto lá, quanto aqui, o cenário é de inviabilidade no setor, com efeito dominó drástico: preços mais altos, restaurantes fechando as portas, menos pedidos e, consequentemente, queda de postos de trabalho para entregadores. A conferir.\nCadê o preso?!\nConsta nos bastidores que foi um Deus nos acuda ontem pela manhã no Aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal teria “dormido” na triagem das cabines onde se verificam passaportes e deixou passar, no desembarque vindo dos EUA, o ex-presidente da Rioprevidência Deivis Antunes. Ele já tinha mandado de prisão. A PRF foi acionada de emergência e conseguiu interceptá-lo na estrada, já no Estado do Rio de Janeiro.