O partido União Brasil trata sigilosamente na cúpula a situação da coleta do lixo de Salvador, em especial a do prefeito Bruno Reis, sucessor de ACM Neto na gestão e uma das apostas futuras para o Senado. É que a situação anda cheirando mal desde ano passado, e agora com odor nacional. Houve a prorrogação sem licitação, por mais 20 anos, e com aditivo de R$ 2,6 bilhões para a concessionária Battre, que recolhe o lixo da capital. Há um tremendo receio de que a situação respingue sobre o ex-prefeito e pré-candidato ao Governo ACM Neto (União), logo agora que tem potencial chance de se eleger governador e ressuscitar o carlismo na Bahia, um dos cinco maiores colégios eleitorais do País.\nO(a) vice\nAté ontem à noite, havia na mesa da cúpula do PL e do staff do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) quatro potenciais nomes para vice na sua chapa. De três regiões diferentes do País, e um deles uma mulher. Em tempo, há um ânimo contido na turma da pré-campanha, certeza de que o “estrago” esperado pelo PT nos índices do Zero Um foi menor que o esperado na praça, com chance de retomada nas pesquisas. A conferir.