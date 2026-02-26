Depois de um período de estranhamento mútuo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o secretário nacional de Assuntos Parlamentares, André Ceciliano (PT) – que despacha ao lado do presidente Lula da Silva no Planalto – têm um encontro nos próximos dias para falar sobre o mandato de governador tampão na ALERJ. Acendeu a luz vermelha na centro-esquerda depois que a direita manifestou seu projeto de emplacar o deputado estadual Douglas Ruas (PL) como governador tampão – rifando o secretário da Casa Civil Nicola Miccione, que era sugerido pelo governador Cláudio Castro e considerado o melhor nome pelo trânsito suprapartidário. Ceciliano, ex-presidente da ALERJ, conhece como poucos como funciona a Assembleia. E pode ser útil ao projeto de Paes nesse momento em que a bola da eleição 2026 entrou em campo. Em jogo, os palanques presidenciais para Lula e Flávio Bolsonaro no Estado com 3º maior colégio eleitoral do Brasil. Paes ajudará o petista, e Ruas dará palanque a Flávio.