Cresce a cada dia mais numa ala do PL a proposta de fazer Michelle Bolsonaro candidata no lugar de Flávio, se ele derreter nas pesquisas até o lançamento oficial da candidatura. E se, evidentemente, aparecer alguma bomba mais ligando ele a Daniel Vorcaro, do Master – o que muitos não duvidam. Nos bastidores da oposição espalha-se que há algo muito constrangedor por vir contra o Zero Um do clã, guardado a sete chaves pelo staff do PT. A conferir.\nVoto da cana\nLula da Silva, em tentativa de reeleição, espalha as benesses via Medida Provisória também, a título de salvar setores, mas atrás de votos, claro. A MP 1.374 autoriza concessão de subvenção econômica e apoio financeiro a plantadores de cana de açúcar na região Nordeste, vítimas das novas taxas americanas para exportação. E só lá, apesar de São Paulo, Paraná e Espírito Santo representarem bom naco do mercado.