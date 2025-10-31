A possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), à Presidência, não passa de uma estratégia de Gilberto Kassab para vender caro o apoio do PSD nas eleições de 2026. Mas Ratinho bate pé e confia no seu potencial de crescimento nas pesquisas, nas quais já aparece com índices razoáveis nas espontâneas. Em um eventual Governo de direita, o objetivo do PSD no Paraná é controlar a Usina Itaipu Binacional – que fornece mais de 80% de energia consumida no Estado. No entanto, os planos de Kassab são outros. O presidente e os caciques do PSD podem usar o eventual poder eleitoral nacional de Ratinho para barganhar uma coalizão em eventual 2° turno.\nDe$enrola\nO Programa Desenrola alcançou R$ 4,9 bilhões em transações aprovadas. Do total acordado, R$ 4,56 bilhões já foram pagos, e o restante será quitado em parcelas futuras, segundo balanço oficial. As negociações resultaram na extinção ou suspensão de 6.422 ações judiciais e superaram em quase R$ 1 bilhão a meta inicial, que previa arrecadação de R$ 4 bilhões.