Evento que já se notabiliza por reunir CEOs e investidores que representam boa parte do PIB brasileiro, o Fórum Esfera no Guarujá (SP) acontece nas próximas sexta-feira (22) e sábado sob a diretriz da reflexão sobre o momento do País. Ministros do Judiciário, do Governo, governadores, congressistas e empresários sentarão às poltronas do palco para debater com o seleto grupo e, principalmente, apontar caminhos e soluções. Ao contrário de anos anteriores, o necessário encontro ocorre em meio ao turbilhão do momento político-eleitoral-policial. A conferir, e estaremos por lá para contar.\nO guru de Pacheco\nSe der errado o seu plano e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) não for para o TCU, e aceite concorrer ao Governo de Minas, a coordenação de marketing da campanha ficará com o publicitário Guto Araújo. Ele acumula experiência em seis campanhas presidenciais no Brasil e na América Latina, além de mais de 30 disputas para Governos estaduais e prefeituras. É visto como grande “posicionador” de candidaturas.