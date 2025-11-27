Os mega assaltos recentes no INSS fizeram a finada Jorgina de Freitas virar figurante nesse filme policial do Brasil. Não é de hoje que os aposentados são vítimas: a conhecida ex-deputada federal Cidinha Campos (PDT-RJ) foi presidente de uma CPI do INSS em 1992, que resultou na prisão de vários políticos e asseclas à época. Em seu programa na Super Rádio TUPI Rio, Cidinha citou que as fake news – principalmente as de motivações político-eleitorais – atrapalham muito as investigações no Congresso Nacional. Nessa nova temporada do terror social brasileiro, a Coluna está com a pipoca na mão esperando as cenas de mandatários detidos. Porque até agora os policiais só encarceraram os peões. O script está com a Polícia Federal...\nHora do balanço\nO Itamaraty faz ampla avaliação do desempenho de cada posto no exterior em relação à COP30. Publicamente, não haverá reconhecimento, mas internamente avaliam que o encontro não foi positivo para a imagem do presidente Lula da Silva e do Brasil. A conta será debitada de embaixadores que cobiçam postos mais glamorosos, na Europa.