A nova rodada da Paraná Pesquisas – o instituto que mais tem acertado resultados eleitorais de três eleições para cá – mostra ACM Neto (União) liderando intenções de votos para o Governo da Bahia. O seu eventual trunfo está longe de ser o retorno do Carlismo – que não morreu com seu avô ACM, mas pode ser repaginado desta vez. Neto contratou João Santana, o famoso marqueteiro ligado ao PT, e este não entra em campanha se não tiver certeza do potencial do candidato. Não só os números de vantagem na espontânea se destacam na pesquisa (26,3% de Neto contra 19,8% do governador). Na estimulada está em 47,8% x 38,7%. A alta rejeição do governador petista Jerônimo Rodrigues (37,1%) também é destaque – Neto surge com 27,4% de rejeição. O que pode apontar um desgaste do PT após 25 anos à frente do Estado. Os dirigentes de partidos nacionais leram com atenção a pesquisa de ontem. A Bahia está entre os cinco maiores colégios eleitorais do País.