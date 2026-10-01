O Herpes-zóster, doença causada pelo mesmo vírus da Catapora, tem acometido muitos brasileiros este ano. Dados do Ministério da Saúde à Coluna mostram que em 2025 foram 49.720 atendimentos ambulatoriais no País. Destes, 3.060 resultaram em internações. De janeiro a junho deste ano, foram 33.141 atendimentos e 1.559 pacientes internados. Em 2025, São Paulo foi o Estado que mais teve registros da doença, 15.459. O Estado do Rio de Janeiro surge em 2º no ranking da Herpes-zóster, com 9.931 casos, seguido por Minas Gerais (4.039). Apesar do número crescente de casos, a vacina ainda não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamento gratuito. No início de setembro, o Senado aprovou o PL 4.426/25, da Senadora Dra. Eudócia (União-AL), que propõe a inclusão do imunizante no calendário do SUS.