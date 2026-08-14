Eventos climáticos extremos provocaram R$ 455,5 bilhões em prejuízos e danos materiais no Brasil nos últimos 10 anos. O dado foi um dos alertas de workshop promovido pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), em São Paulo, uma das mais renomadas instituições do segmento na América Latina. Especialistas destacaram que o País tem potencial para produzir mais e com menos emissões, tanto na indústria quanto no agro, aproveitando, por exemplo, sua matriz renovável. Todavia, precisa avançar em adaptação. Hoje, apenas 14,8% dos Estados têm planos de ação climática completos e mais da metade dos municípios apresenta baixa capacidade de gestão de riscos e desastres. Para Maria Netto, diretora-executiva do iCS, investir em adaptação reduz perdas econômicas e melhora infraestrutura, serviços públicos e qualidade de vida.