Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master – com base na Bahia. O advogado Eugênio Kruschewsky era peça central nesse jogo. A sua banca recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcaro do Banco Master para atuar em ações no TJ da Bahia. Para o leitor ter ideia de quanto dinheiro é, o baiano figura como 2º advogado mais caro na lista de Vorcaro, perdendo apenas para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Kurschewsky ganhou mais que figuras importantes da República, como ex-presidente e agora advogado Michel Temer (R$ 10 milhões), o ex-ministro do STF Lewandowski (R$ 6 milhões); o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, como consultor (R$ 14 milhões). Já alvo do terremoto da Operação Faroeste, o TJ da Bahia agora terá de olhar no próprio espelho. Quebras de sigilo e investigações podem revelar se o escritório agiu no limite da advocacia. Ou não. Em nota (leia íntegra no site da Coluna), a banca informa que trabalhou em 45 mil processos do Master. Não é o que os instrumentos do TJ informam. Vorcaro e Master figuram em 7 mil processos na Bahia, e nem todos estão com a banca Kruschewsky.