O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a mandar o FBI e as forças armadas prenderem um fugitivo brasileiro ligado ao PCC, em outro país da América Latina, para mandar um recado ao Governo do Brasil de que fala sério sobre a classificação do CV e PCC como terroristas. O eventual alvo será levado para solo americano, claro, com argumento de que exporta cocaína para os EUA. A informação sigilosa circula há uma semana entre altas autoridades do Brasil, mas por ora nada oficialmente. Este mesmo grupo também duvida de que a Polícia Federal seria avisada de uma operação do tipo. Por outro lado, é especulação, diz um deles, qualquer menção de que Trump pode invadir território brasileiro atrás de faccionados.\nCadê vocês?\nA Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, que quase não se reuniu nos últimos dois anos, decidiu agendar para amanhã no Senado audiência para “Debater problemas relacionados à segurança pública e às organizações criminosas”. É a que, por exemplo, tem acesso a relatórios sigilosos da ABIN. Até ontem, nenhuma autoridade havia confirmado, entre elas os ministros da Defesa, da Justiça e da Fazenda.