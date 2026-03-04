O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trabalha para anunciar até abril quem pode ser seu ministro da Fazenda caso vença a eleição presidencial. Os currículos passam por Roberto Campos Neto, ex-chefe do Banco Central no Governo Bolsonaro, e um consultor esporádico do filho 01. O timing é estratégico para testar o nome entre investidores. Já o presidente Lula da Silva deve apostar no número dois de Fernando Haddad por ora, Dario Durigan. Mas petistas palacianos indicam que Lula não descarta anunciar outro nome até outubro. Só os ventos eleitorais vão delinear os anúncios.\nBolada (na canela)\nA Polícia Civil abriu inquérito contra o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, por suspeita de crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na entidade. A investigação surgiu com a promotora Beatriz Lotufo, sob denúncia de “vultosa evolução patrimonial desprovida de lastro”. Carneiro tem dito que não foi interpelado ainda. Detalhes e operações no site da Coluna.