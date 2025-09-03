Entre os sete governadores da centro-direita que se uniram para lançar um nome à Presidência, como publicado pela Coluna, algo é certo: não querem nenhum dos Bolsonaro para vice na chapa. A família que já foi a mais poderosa do País – pelos diferentes mandatos simultâneos – hoje se vê apagada. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em julgamento no STF, está provavelmente a caminho da prisão e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não volta mais dos Estados Unidos, segundo fontes, e pode ficar como foragido, caso seja alvo da Justiça. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou poderoso no Senado, mas está acanhado. Longe dos holofotes, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) vai disputar o Senado por Santa Catarina, mas está longe de ser bem aceito na direita do Estado.\nDrones x Favelas\nA deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) propôs PL que proíbe o uso de helicópteros e drones armados em operações policiais. Um estudo aponta prejuízo anual de R$ 14 milhões para moradores dos bairros da Penha e Manguinhos, no Rio, devido a ações policiais. O relator do projeto, deputado Sanderson (PL-RS), rejeitou a proposta. Para ele, essas aeronaves são essenciais para garantir a segurança de todos.