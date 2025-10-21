O Governo está preocupado com a eleição do presidente Rodrigo Paz, na Bolívia. Após 20 anos do domínio da esquerda, o país teve um 2º turno com dois candidatos de direita, realizado no último domingo (19). O temor do Planalto é que a virada no cenário político coloque o país hermano nas mãos dos EUA. Com a pressão do presidente Donald Trump sobre a Venezuela e a Colômbia, por conta do narcotráfico, é de esperar que a Bolívia, um dos principais produtores de cocaína do mundo, seja prioridade máxima para Trump. Além disso, o republicano também possui interesse no lítio boliviano. O país possui uma das principais reservas do mundo do mineral, hoje explorado pela China. O gás natural também é outro insumo relevante para os EUA.\nBuscando eleitores\nCarro-chefe na trajetória do presidente Lula da Silva, agora, o Bolsa Família terá seu calendário de pagamento unificado ao Auxílio Gás pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A união garante a transferência de R$ 168,7 milhões para famílias de 39 municípios de seis Estados em situação de emergência. A intenção pode ser aumentar o número de eleitores do petista.