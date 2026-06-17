A Coluna cantou a bola, há dias, de que o presidente americano Donald Trump não ficaria parado depois de classificar o PCC e CV como terroristas. Fez anteontem a 1ª captura de um ex-chefão do PCC que vivia como milionário nos Estados Unidos. Ainda há mais por vir, dizem fontes autoridades do Brasil. Como publicamos, vão surgir operações das Forças Armadas e FBI em países da América Latina onde vivem chefes das seccionais das facções. Já estão todos monitorados. E no Brasil, haverá invasão americana? Nada, por ora, só na vizinhança. Por ora. E isso assusta muito bandido de colarinho branco no Brasil, que tem deixado o pó voar e navegar há décadas.\nMano nera\nFoi-se o tempo da marca da Mão Negra nas portas dos alvos mundo afora. Agora, a máfia manda recado por aplicativos bem criptografados e por advogados. Daniel Vorcado está devendo R$ 80 milhões a um mafioso milanês. Temos os detalhes. Por isso tanto se diz na praça que é mais seguro ele ficar na cadeia.