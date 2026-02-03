Depois da ação feita pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo junto à Corregedoria da Polícia da Bahia, a delegada Priscila Luedy vai encarar investigação do Ministério Público. Cardozo impetrou representação contra ela para que os procuradores apurem se a delegada prevaricou e agiu com parcialidade num processo contra o empresário Lucas Abud. Priscila recebeu denúncia num plantão de sábado à noite, sem provas, e determinou medidas protetivas contra Abud por supostos atos de violências que, se tivessem ocorridos, teriam sido cinco anos antes. A Justiça negou. A delegada omitiu que o mesmo advogado que foi procurá-la no plantão é o que, um ano antes, havia conseguido garantir sua admissão na Polícia após 11 anos tentando carreira. O MP vai investigar a conduta dela em todos os seus atos, em especial no caso do “divórcio milionário” de Fabiana Gordilho e Lucas Abud. O cérebro por trás das articulações é o advogado Eugênio Kruschewsky, que trabalhou para o Banco Master e tem convocação pedida para a CPI do INSS. A assessoria da Polícia avisou não haver investigação contra ela. Mas é porque o MP, como citamos, vai iniciar a apuração.