Com Ratinho Junior (PSD) em fim de mandato e sem sucessor forte no Paraná, os caciques de partidos do centro voltaram os olhos para quem poderá comandar o 3º Estado mais rico do Brasil. E o nome do senador e ex-juiz federal Sergio Moro (União-PR) aparece na ponta - mais como um desafio do que como aliado. Com perfil discreto, longe de ser articulador político, Moro lidera as pesquisas para o governo com folga. Mas está na mira de “aliados”. O Progressistas debaterá, na próxima terça, como tirar Moro da jogada e abrir caminho para outro nome da federação. Um deles é o ex-prefeito Rafael Greca, em 2º na sondagem, porém longe do ex-juiz. À Coluna, o senador informa que fica honrado com o resultado da pesquisa e acrescenta que o resultado “confirma o repúdio pelos paranaenses ao Lula e à roubalheira dos governos do PT”.