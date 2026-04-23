O mal-estar do “banqueiro” Daniel Vorcaro na cela da sede da Polícia Federal no fim de semana foi precedido de palpitação e crise respiratória, o que pode ser entendido como ansiedade, garantem fontes. Não é por menos. Acostumado a suítes nababescas e apartamentos suntuosos presenteados a namoradas, o lugar mais apertado que o ex-dono do finado Banco Master já ficou foi a cabine de seus jatinhos. O caso do mal-estar ocorreu pouco mais de mês após a morte misteriosa de seu hacker na cela da PF em Belo Horizonte – cujo vídeo ainda é sigiloso, assim como as circunstâncias. Vorcaro, hoje, tem como anfitrião e tutor o seu ex-companheiro de mesa na rodada de uísque londrino, o diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues.\nAvião sem roda\nNo inquérito da PF sobre o cotidiano Vorcarês, chamou a atenção dos investigadores o diálogo do “banqueiro” com um auxiliar apelidado de Berg em seu whatsapp. Uma excelência, cujo nome não foi divulgado, insistia em pedir o jatinho Falcon 900 emprestado a Vorcaro. Berg envia foto do avião em manutenção num hangar. “Diz que está sem rodas”, brinca Vorcaro, aos risos, porque não aguentava mais ceder o avião.