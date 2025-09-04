O Brasil concedeu 360.227 medidas protetivas para mulheres no 1º semestre de 2025, conforme o painel de dados do Conselho Nacional de Justiça. Os pedidos negados somam 37.254, cerca de 9%. Somente no Estado de São Paulo foram concedidas 64.265 medidas neste período. Informações do Governo de São Paulo indicam 67.990 pedidos, aumento de 22,3% comparado com mesmo período de 2024. Uma pesquisa do Mapa Nacional da Violência de Gênero apresenta que 60% das mulheres da região Sudeste foram vítimas de violência doméstica e não denunciaram. No Estado do Maranhão, um dado alarmante do Mapa chama atenção: 72% das mulheres afirmam ter pouco conhecimento sobre a Lei Maria da Penha (11.340/2006). O número de medidas protetivas concedidas neste 1º semestre no Estado chegou a 10.327.\nMala pronta\nO prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros (PL), pode deixar a base da governadora Raquel Lyra (PSD). Ele estaria se aproximando de João Campos (PSB), provável adversário de Raquel nas eleições de 2026. A mudança pode levá-lo a romper com Anderson Ferreira, ex-prefeito e líder do PL-PE. Jaboatão é o 2º maior município do Estado, o que torna a possível saída de Mano uma ameaça para a reeleição da governadora.