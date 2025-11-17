O PRTB está comemorando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral paulista que derrubou a inelegibilidade de Pablo Marçal. Depois do “estrago” que o coach outsider causou em candidaturas de políticos tradicionais em São Paulo, na disputa pela prefeitura, o partido aposta tudo em seu nome para embolar o quadro da disputa presidencial de 2026. Consideram que o pleito municipal foi uma grande vitrine eleitoral para aquele que, para a oposição, é um boquirroto. A ideia do PRTB é lançá-lo na disputa, mas também aceitar convites para diálogos sobre eventual coalizão.\nChapa pronta\nJair Bolsonaro só não anunciou ainda Tarcísio de Freitas como o seu candidato a presidente por causa do Republicanos – que está super assediado pelo Governo Lula e mantém (por ora) a fidelidade ao PL (leia-se mais Valdemar da Costa Neto). Mas o projeto é, independentemente do partido que escolher, o governador sair na cabeça de chapa e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero Um, como vice.