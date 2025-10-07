A ligação de Donald Trump para o presidente Lula da Silva na manhã desta segunda-feira (6) foi tratada por aliados como uma vitória para o petista. Para a oposição, que esperava ainda mais pressão, foi um balde de água fria. O telefonema sigiloso preservou Lula de uma possível humilhação por parte de Trump – como já ocorrido com os presidentes da Ucrânia, África do Sul e Canadá. Lula se colocou à disposição para a possibilidade do encontro acontecer na Cúpula da Asean na Malásia, na COP30 no Brasil, ou até mesmo em uma viagem aos EUA. No entanto, nada foi confirmado pelo governo americano. Diplomatas americanos ouvidos por fontes da Coluna afirmam que apenas a Casa Branca sabia sobre a conversa. A respeito do tarifaço, Trump não prometeu solução, mas as equipes técnicas de ambos os países irão tratar do caso.