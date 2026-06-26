A discussão ao telefone entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, revelada por ela, atrapalhou os dois, porém mais a pré-candidata, avaliam expoentes de três partidos consultados pela Coluna. Mesmo que o presidenciável tenha desancado verbalmente a “madrasta” por atrapalhar os planos de sua candidatura, segundo conta Michelle, a avaliação dos caciques é que ela corre sério risco de perder os votos dos eleitores bolsonaristas no DF, onde vai disputar uma vaga ao Senado. Enquanto Flávio balança no esperado voto feminino sob risco de ser taxado de misógino. Isso alavancou internamente ontem no PL a ideia de uma mulher na vice. Há também desconfiança de que Michelle está enciumada por não ter sido a escolhida para candidata a presidente, e devolveu de público o desdém dos enteados que não a aceitam dentro do clã.