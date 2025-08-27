Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre os Estados da Amazônia Legal. E o interesse é tanto que o próprio Musk telefonou para diretores da Sercomtel no 1° semestre para um approach. A operadora já vendeu as concessões do Norte, há meses. Musk havia dito que estava à disposição para o que pudesse ajudar em tecnologia de telecomunicações e áreas afins para as operadoras da região. O interesse do magnata, segundo fontes da Coluna, continua latente.\nAntidepressivos\nO uso de antidepressivos em adultos na idade reprodutiva cresceu 12,4% nos últimos dois anos, aponta levantamento da Funcional Health Tech. O estudo analisou os beneficiários do Benefício Farmácia, com idade entre 29 e 58 anos. Os antidepressivos aparecem como 2º medicamento mais utilizado, atrás apenas de antibióticos. A pesquisa também aponta queda de 10,6% no consumo de ansiolíticos.